Marsiglia, Gattuso esonerato: 'Siamo senz'anima, toccato il fondo'

Redazione CM

In Ligue 1 non vince dal 17 dicembre (2-1 al Clermont), in assoluto dal 7 gennaio (0-1 ai dilettanti del Thionville). Il Marsiglia di Gennaro Gattuso è in crisi e il tecnico, dopo un autunno incoraggiante, è stato sommerso dagli eventi e non ha evitato l'esonero. Dopo la sconfitta contro il Brest, il distacco dalla zona Champions è aumentato a 8 punti. Nulla di impossibile, ma se si ascoltano le parole di Ringhio la prospettiva cambia e non poco.



SCONSOLATO - “Nel calcio serve un'anima ed è quel che ci manca. Bisogna essere onesti: non meritiamo questa maglia. Non si può giocare con questa mentalità. Mi scuso con i tifosi. Abbiamo toccato il fondo, più basso di così non si può andare". Sono parole di chi ha capito che non c'è più molto da fare. Il presidente Longoria e il suo consigliere, l'ex Juve e Roma Benatia, hanno intrattenuto un lungo confronto dopo che il Brest è riuscito a vincere nell'ultima mezz'ora con un uomo in meno, troppo per andare avanti: l'esonero non è ufficiale, ma la notizia è già trapelata.



"NON PROFESSIONALE" - Colpa di Gattuso? Probabile, ma ci sono anche elementi che sfuggono al controllo del singolo tecnico. Come il comportamento di alcuni elementi della rosa: Benatia, prima dell'ultimo match, si è scagliato in maniera sorprendente e anche un po' impacciata contro il terzino destro Jonathan Clauss: "Mi avevano avvisato del comportamento un po' borderline di alcuni elementi, Jonathan era uno di questi. E' venuto nell'ufficio dell'allenatore e gli abbiamo spiegato cosa ci aspettiamo da lui come leader e membro della Nazionale in termini di comportamento, pensavamo che il messaggio fosse arrivato ma non è stato così". In tutto questo, Clauss, che è stato sul mercato per tutta la sessione di gennaio, è stato schierato titolare e ha giocato l'intera partita. Una contraddizione notevole.