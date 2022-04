Con il riscatto di Cengiz Under legato alla salvezza del Marsiglia - attualmente secondo a quota 53 in Ligue 1 -, il trasferimento a titolo definitivo dell'ala turca dalla Roma al club francese è parso una formalità, fin dal momento dell'ufficialità sui dettagli dell'operazione. La società di Longoria avrebbe già pronto per Under un contratto fino al 2027.