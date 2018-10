Paolo De Ceglie, esterno cresciuto nella Juve e con un passato al Marsiglia, parla a Radioincontrolympia della sfida tra la sua ex squadra e la Lazio di questa sera: "In Francia ci sono delle differenze rispetto alla preparazione atletica che si svolge in italia. La Ligue 1 è un campionato molto fisico e molto giovane e la Lazio troverà un ambiente caldo che renderà la sfida di stasera un partita speciale. Il Velodrome è uno stadio particolare, mi ricorda molto il San Paolo di Napoli. La tifoseria canta tutto il tempo e l’ambiente è davvero molto caldo. I tifosi del Marsiglia pretendono molto e contestano anche parecchio all’occorrenza, magari imporsi subito potrebbe essere un mossa importante per la squadra di Inzaghi"