Il futuro di Arkadiusz Milik è ancora da scrivere, con la Juventus che deve decidere se esercitare o meno il diritto di riscatto pattuito con il Marsiglia. Intanto il presidente dell'OM, Pablo Longoria, in conferenza stampa non esclude il ritorno: "Forse in futuro potrebbe anche tornare, anche se la Juve ha un'opzione per riscattarlo".