Intervenuto in conferenza stampa per la presentazione di Cedric Bakambu, il presidente del Marsiglia Pablo Longoria ha parlato anche del futuro di Arkadiusz Milik, accostato nuovamente alla Juventus: "Una sua partenza? Assolutamente no! Abbiamo detto che avevamo bisogno di questo tipo di attaccante. Bakambu ha giocato da esterno, da seconda punta, da prima punta... È un profilo che offre tante soluzioni individuali. Nel mercato di oggi, è difficile da trovare. È sempre più raro".