Il Marsiglia ha perso il posto in Europa League prendendo gol contro il Tottenham in pieno recupero. Chancel Mbemba, difensore della squadra francese, ha parlato così a fine partita ai microfoni di RMC: "In panchina sapevano del terzo posto, mentre noi giocatori in campo no. C'è stata mancanza di comunicazione, abbiamo spinto con rabbia fino alla fine perché non sapevamo di essere terzi nel girone".