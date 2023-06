Continua in casa Marsiglia la caccia al sostituto in panchina di Igor Tudor. Dopo il mancato accordo con l'ex River Plate Gallardo e il no opposto dal Lille a Fonseca, il club che ha concluso il campionato francese al terzo posto ha ora dirottato le sue attenzioni sull'ex Valencia ed Athletic Bilbao Marcelino. Secondo Footmercato, è lui in questo momento il nome da tenere maggiormente in considerazione.