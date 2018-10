Lucas Ocampos, esterno offensivo del Marsiglia, parla in conferenza in vista della sfida di Europa League contro la Lazio: "In Italia ho affrontato la Lazio tre,quattro volte, facendo anche un gol (Genoa - Lazio del 20 novembre 2016, vinta dai biancocelesti per 3-1, ndr). La squadra biancoceleste è molto forte, gioca bene a calcio ed è messa bene sia in attacco che in difesa. Dobbiamo stare attenti domani, ma con un solo obiettivo: vincere".