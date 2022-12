Dimitri Payet, centrocampista del Marsiglia, ha rilasciato un'intervista "La Provence", parlando del suo futuro: "Anche se ci sono richieste, ho detto e ripeto che non voglio partire. Voglio restare qui, finire qui. Anche se è complicato, la sfida è entusiasmante per gli anni che mi restano e intendo raccoglierla. Il contratto scadrà nel 2024, ma solo il corpo dirà quando finirò la carriera. Se ho la fortuna di essere ancora in campo è perché il corpo risponde ancora. Riesco a esibirmi. Quando passi più tempo in infermeria che in campo, a un certo punto, devi sapere quando fermarti. Non è una cosa che mi è venuta in mente. Mi capita di pensare al dopo calcio giocato... In realtà ho una clausola che consente una riqualificazione all'interno del club. Ci possono essere tante cose da fare per aiutare il club, ma oggi non sono in grado di dirvi cosa voglio fare e cosa intende fare il club. Ne discuteremo intorno a un tavolo in quel momento. Non voglio mescolare le due cose. Per ora, sono ancora un giocatore".