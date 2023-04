I dirigenti dell'Olympique Marsiglia hanno stilato una lista di calciatori in grado di giocare in varie posizioni per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da L'Equipe, il profilo principale è l'americano Timothy Weah. Il figlio di George, storico attaccante del Milan, ha un contratto in scadenza nel 2024 con il Lille e il suo valore attuale si aggira attorno ai 15 milioni di euro.