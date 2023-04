L’allenatore del Marsiglia, Igor Tudor, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle parole di Pablo Longoria, dirigente del club francese, sul suo futuro: “Sono belle parole da parte sua, mi rende felice. Ho sempre dimostrato il mio apprezzamento per i dirigenti e lo faccio anche oggi. Il dopo non è importante. Non voglio non voglio per parlare del futuro. Voglio solo concentrarmi sulla partita di domenica. Non mi piace parlare di queste cose pubblicamente, soprattutto prima della fine della stagione”