Il rapporto tra l'allenatore del Marsiglia Sampaoli e Milik è molto teso. Animato anche dalla parole del tecnico riguardo all'atteggiamento dell'attaccante: "Dovrebbe essere felice per la vittoria, per i suoi compagni e per chi lo sostituisce e non trovare scuse per non essere felice". Una situazione che, secondo l'Equipe, dovrà essere necessariamente sistemata dal presidente del club Longoria, il quale dovrà intervenire per sedare gli animi e permettere a entrambi di fare il proprio lavoro senza strasichi e non arrivare a dover rinunciare ad uno dei due per la prossima stagione.