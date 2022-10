L'attaccante del Marsiglia, Alexis Sanchez, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Tottenham: "E' una partita pazza, tutti possono passare e tutti possono vincere domani, sarà una sfida molto bella. L'Italia è sempre nel mio cuore, siamo arrivati alla Champions con l'Udinese e con l'Inter siamo tornati a vincere dopo 11 anni, ma Conte vuole vincere sempre. Abbiamo vinto lo Scudetto e siamo cresciuti tanto, mi manca tanto l'Italia".



AMBIZIONE - "Ogni volta che vado via lo faccio per andare a vincere un trofeo".