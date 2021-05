Secondo Goal, la trattativa fra Marsiglia e Flamengo per il cartellino di Gerson si è incagliata negli ultimi giorni. Le due società sono ferme sulle loro posizioni e non hanno intenzione di smuoversi: il Marsiglia offre 25 milioni e il Flamengo ne chiede 30. I brasiliani, inoltre, hanno fatto un’offerta al centrocampista ventitreenne per rinnovare il contratto.