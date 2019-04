Al termine della partita persa ieri contro il Bordeaux, che rischia di allontanare definitivamente il Marsiglia dall'obiettivo della zona Champions League, l'attaccante classe '93 Florian Thauvin ha sbottato: "Ogni anno è la solita storia, non vinciamo le partite decisive e buttiamo via le stagioni. Anche se ci qualificassimo in Champions, che andremmo a fare?". Uno sfogo pesante da parte di un giocatore molto richiesto sul mercato e che, secondo l'Equipe, è finito nel mirino anche di Inter e Milan per la prossima estate. Il suo contratto scade a giugno 2021.