Il tecnico del Marsiglia Igor Tudor è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Champions contro il Tottenham: "I giocatori vivono per partite come quella di oggi. Per fare grandi cose, bisogna ottenere grandi vittorie. Penso che la squadra sia pronta, ma dovremo cercare di non sbagliare nulla e fare la differenza nei dettagli. Sanchez e Payet sono due calciatori importanti".



AVVERSARI - "Se mi mancherà non vedere Conte sulla panchina avversaria? Dipenderà dal risultato finale…".