L'Olympique Marsiglia ha annunciato il nuovo allenatore: Marcelino ha firmato un contratto di due anni fino al 2025, l'accordo è stato trovato nella notte dopo che il club francese aveva scelto di andare dritto sull'ex tecnico dell'Athletic Blibao scartando altre ipotesi. Sarà lui, quindi, l'erede di Igor Tudor sulla panchina dell'OM.



L'ULTIMA ESPERIENZA - Nell'ultima stagione Marcelino è rimasto fermo, l'ultima esperienza è proprio quella con il Bilbao dove in una stagione e mezza ha vinto una Supercoppa di Spagna nel 2021. L'anno dopo l'ha persa contro il Real Madrid, arrivando in semifinale di Copa del Rey e chiudendo il campionato all'ottavo posto. A maggio decide di lasciare il club spiegando di non sentire più la fiducia.