Arkadiusz Milik ha parlato del suo futuro dal ritiro con la sua Polonia, nelle dichiarazioni riportate dall’ANSA: "Juventus e Marsiglia ne stanno parlando, la mia speranza è che possano mettersi d'accordo e sarei contento di rimanere a Torino: sto bene e so che Allegri mi vuole: la mia speranza è che presto si trovi un accordo".



LE ULTIME – Milik, sbarcato sotto la Mole in prestito con diritto di riscatto la scorsa estate, conferma la sua gran voglia di rimanere a Torino e proseguire la sua avventura in bianconera. I contatti con il Marsiglia sono ripresi e Max Allegri ha già fatto sapere alla dirigenza bianconera di voler ancora puntare su di lui. Giovanni Manna e Francesco Calvo stanno lavorando per trovare un accordo che possa accontentare tutti. Nonostante la brusca frenata andata in scena tra aprile e gli scorsi giorni - visto che la Juve ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto in proprio possesso per 7 milioni più 2 di bonus, pagabili in tre esercizi -. il Marsiglia ha preso atto della situazione e, di recente, ha di nuovo aperto le porte a una nuova trattativa. Il club francese proverà a conservare il più possibile quella valutazione, accettando l'ipotesi di un altro prestito ma questa volta con riscatto garantito: su questo bisognerà lavorare nei prossimi giorni, non è la qualificazione in Champions una condizione sufficientemente rassicurante per il Marsiglia tra quelle pensate per far scattare l'obbligo, piuttosto si ragiona su un qualsiasi piazzamento europeo, insieme a un numero di presenze non eccessivo.