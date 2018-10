Non è un momento semplice per l'attaccante classe '88 del Marsiglia Kostas Mitroglou, autore di 3 gol in campionato ma utilizzato con scarsa continuità dall'allenatore Rudi Garcia. A L'Equipe, il suo entourage ha dichiarato: "Continuerà a battersi e a lavorare duro", smentendo i rumors su un addio a gennaio. Sotto contratto fino a giugno 2021, la posizione del greco potrebbe cambiare però se l'OM decidesse di tornare sul mercato per un nuovo attaccante.