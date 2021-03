Secondo L’Equipe, il promettente mediano Boubacar Kamara (34 presenze stagionali in tutte le competizioni), potrebbe andare via da Marsiglia la prossima estate. Il suo contratto, infatti, andrà in scadenza nel 2022 e, se non si dovesse trovare l’accordo per il rinnovo entro luglio, l’OM potrebbe pensare di cedere il ventunenne francese per fare cassa, ed evitare di rischiare di perderlo a zero un anno dopo.