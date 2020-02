André Villas-Boas, allenatore del Marsiglia, ha parlato in conferenza stampa riguardo la situazione economica del club e si è esposto sulle prossime mosse in vista della finestra di mercato estiva: “Se ci sono giocatori che ci interessano, dobbiamo iniziare a contattarli. A gennaio non abbiamo aggiunto elementi, ma siamo riusciti a tenere i nostri. Dobbiamo già prepararci per la prossima finestra, è responsabilità mia e del ds Zubizarreta. Stessa cosa per i contratti da prolungare, possiamo iniziare già adesso”.