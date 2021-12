Anthony Martial chiama, la Juventus risponde? Come spiegato dal suo agente, l'attaccante francese ex Monaco vuole lasciare il Manchester United già a gennaio, quando i bianconeri prenderanno un nuovo centravanti. Vlahovic della Fiorentina è il grande sogno e Scamacca del Sassuolo l'alternativa, ma più per il prossimo mercato estivo.



All'estero si è parlato di un sondaggio di molte squadre comprese due francesi come PSG (decisamente improbabile) e Lione (dove tutto è cominciato), ma Anthony non può dimenticare che la Juve, nel 2018, prese informazioni per lui. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, i bianconeri sarebbero interessati con la formula del prestito.