Un'altra tragedia che sconvolge il mondo del calcio. Il 19enne calciatore Fabiano Colucci, di proprietà del Martina (Promozione), è stato trovato senza vita nel garage di casa. A darne notizia lo stesso club, che su Facebook ha scritto: "Non ci sono parole". A fare la triste scoperta il capitano del Martina Marco Amato, passato a prenderlo per andare al campo. Il giovane calciatore, che stava attraversando un momento difficile in seguito alla separazione dei genitori, nei giorni scorsi si era allenato regolarmente e non aveva lanciato segnali allarmanti. In segno di cordoglio la partita con il Barletta non è stata disputata.