Intervistata da BellaMa sulle reti Rai, Martina Colombari, moglie dell'ex difensore del Milan e della Nazionale, Billy Costacurta è tornata a raccontare dei suoi primi anni da Wags allo stadio.



"Venivo ignorata e ci stavo male. Avevo vent'anni arrivavo a San Siro, nessuno mi salutava, non mi rivolgevano la parola, tutte si giravano dall'altra parte. Adesso a 47 anni sto benissimo nella mia solitudine. Noi donne non siamo furbe: dovremmo essere più brave. Ci dovrebbe essere solidarietà femminile, invece pensiamo sempre di essere in rivalità una con l’altra".



