C'è chi ha scelto la montagna e la neve e chi invece ha optato per la vacanza al mare nei paradisi caraibici che regalano temperature estive anche quando qui in Italia è pieno inverno. È il caso di Martina Colombari e Billy Costacurta che si stanno rilassando al mare.



Rilassando, senza però dimenticare l'attenzione al proprio fisico perché la bellissima modella, showgirl ed ex-Miss Italia continua a tenersi in forma con una corsa in spiaggia documentata da foto di rito che mette in risalto un fisico tiratissimo e super sexy. Foto che Martina ha postato sul suo seguitissimo account Instagram e che noi vi proponiamo nella nostra gallery.