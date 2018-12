Martina Attili non l’ha mai nascosto: è una grande tifosa della Roma. La giovane cantante di X Factor è tornata a ribadire alcuna una volta il suo amore per i colori giallorossi, in particolare per un personaggio: Francesco Totti. “Se potessi incontrare un personaggio famoso chi incontrerei? – si domanda la cantante di ‘Cherofobia’ su Instagram – Al primo posto della lista c’è sicuramente Francesco Totti, il primo amore non si scorda mai…“. Subito dopo parte anche il coro “un capitano, c’è solo un capitano!“.