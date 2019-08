Anche il ct del Belgio Roberto Martinez, intervenuto a Het Laatste Nieuws, ha commentato la scelta di Romelu Lukaku di lasciare il Manchester United per vestire la maglia dell'Inter: "ll matrimonio tra Romelu e il Manchester United era semplicemente finito. Aveva bisogno di aria nuova e l'ha trovata all'Inter dove arriva in un ambiente ambizioso. Non mi preoccupo, Big Rom troverà in Italia lo stesso livello nel quale agiva coi Red Devils".