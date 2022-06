Romelu Lukaku continua ad essere un giocatore molto chiacchierato in vista di un'estate che potrebbe portare ad importanti novità circa il suo futuro. La deludente stagione vissuta con la maglia del Chelsea, la nostalgia per l'Inter e i rumors su un possibile ritorno in Italia non hanno lasciato insensibile nemmeno il ct del Belgio Roberto Martinez, che ha affrontato l'argomento in conferenza stampa.



"Vuole essere un calciatore importante e godersi il suo lavoro, qualsiasi decisione prenderà sarà quella giusta. Qui in nazionale stiamo vivendo la situazione con grande relax: sappiamo che si tratta di un argomento molto importante, ma ora il ragazzo è concentrato solo sul pieno recupero dal suo infortunio", ha dichiarato Martinez. Che è poi sceso maggiormente nei dettagli: "Se deciderà di rimanere al Chelsea, il motivo sarà certamente condivisibile, mentre se deciderà di andare altrove tutti saranno d'accordo. Conosco molto bene Lukaku ed è molto più maturo rispetto a quando l'ho allenato all'Everton: sa perfettamente quello che vuole".