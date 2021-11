Roberto Martinez, ct del Belgio, parla a Het Laatste Nieuws della propria nazionale: "Da quando sono qui hanno debuttato 24 giocatori, sono soddisfatto dell'equilibrio che abbiamo raggiunto e non dobbiamo cambiare tanto per cambiare. Giochiamo tante partite, anche i giovani hanno le loro possibilità. Doku ha dato prova del suo talento e ha incominciato a giocare immediatamente, ora tocca a Vanzeir".



NESSUN TROFEO VINTO - "Questa generazione ha cambiato il calcio in Belgio, ci sono dodici mesi al prossimo torneo, dovremmo apprezzare di più questa squadra che ha dato qualcosa di semplicemente unico. Vittorie o meno, non cambierà le cose. È difficile trovare una nazionale con così tanti giocatori oltre 100 presenze che sia stata numero uno al mondo per così tanto tempo.. Ci hanno dimostrato che possiamo competere con i migliori paesi del mondo. Perché non dovremmo poterlo fare anche ai Mondiali in Qatar? Questo è un periodo fantastico per il calcio belga".