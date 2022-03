Quel che è successo inè incredibile,calcia il piede del Gallo stendendolo e impedendogli di tirare verso la porta di Handanovic, tutto davanti agli occhi di Guida.O forse l’ha chiamato ma Guida non l’ha ascoltato? Anche se appare molto difficile sia andata così, il dubbio viene visto che, quando la palla è poi uscita in fallo laterale, sono passati diversi secondi prima che il gioco riprendesse. Sarebbe bello sapere cosa si sono detti i due direttori di gara., dopo il grave errore commesso in, da quel 17 gennaio ha diretto solamente tre partite in serie B mentre i campi della serie A li ha visti solamente dalla TV. Ora, a meno che il direttore di gara non abbia del tutto ignorato quello che gli stava dicendo all’auricolare il collega al Var,: un errore come quello di ieri è troppo grave per poterla passare liscia. Ilnon starà lottando per lo scudetto come ilma merita lo stesso rispetto. Tra l’altro quel rigore potrebbe influire comunque nella corsa al titolo, visto che a beneficiare della svista è stata una squadra in lotta per il ricolare come l’Inter. Va fatta chiarezza su cosa si sono detti Guida e Massa, poi dovranno essere presi i necessari provvedimenti