Il ds del Milan Frederic Massara parla a Sky Sport prima della sfida con il Parma: "Partita più abbordabile? Non dobbiamo commettere questo errore. E' vero che arriviamo da un ottimo momento e belle prestazioni, ma ci aspettano partite difficili a partire da questa sera e dobbiamo restare concentrati. E' un momento atipico e l'aspetto fisico farà la differenza, siamo pronti e cercheremo di fare una bella gara.



Speranze per Ibrahimovic? Vedremo, sono valutazioni che andranno fatte insieme a lui, in base al suo stato d'animo e alla sua voglia. Sta dando moltissimo alla squadra, ha aiutato a crescere il gruppo in maniera esponenziale, ha dato vitalità, ha dato qualità, la squadra si è trasformata dal suo arrivo, intanto ce lo godiamo fino alla fine e festeggiamo le sue cento partite col Milan



Novità per il rinnovo di Donnarumma? Mi auguro presto. Parleremo con il suo agente e cercheremo di tenerlo qui perché è un pilastro della squadra nonostante sia giovanissimo. Ed è un pilastro sul quale ricostruire. Questione di giorni per l'incontro con Raiola? Evidentemente sì. Dobbiamo parlare e trovare un'intesa, ma siamo fiduciosi per la volontà di Gigio di restare con noi. Ci sono buoni presupposti.



I soldi di Suso per Szoboszlai? Adesso è presto, intanto c'era questo riscatto con la qualificazione del Siviglia in Champions e sicuramente queste risorse verranno reinvestite nella squadra, vedremo come farlo al meglio. Non dobbiamo disperdere energie, pensiamo al Parma, è un ostacolo molto difficile da superare".