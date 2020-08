e se ladopo due giornate tiene il passo di CSKA e Zenit in vetta alla classifica del campionato russo lo deve soprattutto al fantasista classe '95 che dopo la rete che ha sbloccato la sfida con il Rubin Kazan al primo turno, si è ripetuto anche con il Krasnodar:. Un prestazione sontuosa e una giocata da palati fini, una delizia per gli occhi dei tifosi della Lokomotiv e non solo:ed è stuzzicato dall'idea di un'avventura in Serie A. I contatti sono ripartiti a fine luglio, dopo l'addio dell'ipotesi, ma l'operazione non è entrata nel vivo per diversi fattori.. In questo senso, il nome giusto può essere quello di: la Lokomotiv ha già mosso i primi passi per l'uruguaiano mettendo sul piatto, una cifra inferiore ai, segnale di un forte gradimento per l'esterno mancino. Non c'è però fretta: i rossoneri hanno perfezionato il passaggio diale dunque non hanno urgenza di chiudere un'altra cessione sulla corsia sinistra; lo stesso Laxalt non spinge per trovare a breve un'altra sistemazione, pur mantenendo la porta aperta a una nuova esperienza lontano da Milano. Maldini e Massara non mollano la presa e non hanno fretta, ma attenzione alla concorrenza nostrana perché nelle ultime ore, a caccia di colpi per consolidare la nuova dimensione europea e pronta a inserirsi con prepotenza nell'affare.@Albri_Fede90