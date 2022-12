Momenti in campo, momenti in panchina. Ma anche momenti in sala stampa o davanti a telecamera e microfono. La leucemia si è portata via troppo presto il 53enne Sinisa Mihajlovic, che con il suo piede disegnava parabole imprendibili, ma con la sua parola pronunciava frasi indimenticabili. Abbiamo provato a selezionarne dieci, certi di dimenticarne alcune, eppure al tempo stesso convinti che dimenticare Sinisa non sarà altrettanto facile.



