Alessandro Mastalli, capitano della Juve Stabia, ha dedicato ai tifosi una lettera di fine stagione, dopo la vittoria del campionato che è valsa la promozione in Serie B: "3 anni, sono già passati 3 anni da quel giorno in cui mi dissero: 'Ti vuole la Juve Stabia, Maniello ha chiesto di te' ed io che manco sapevo chi fosse. Mi sono detto: 'se mi chiede, forse, crede in me?!?….perché no!! proviamoci, male che vada ho fatto un’esperienza al Sud'. Pensavo Sud, Sud per la precisione Castellammare di Stabia. Città Marinara e storica piazza calcistica che con il tempo e con il suo dodicesimo uomo in campo mi rapisce e mi fa innamorare di quel sud di cui tanto mi parlava mio papà. 3 anni dove io ed i miei compagni, passati e presenti, abbiamo mandato giù bocconi amari, dove abbiamo versato lacrime di dolore e delusione sudando sempre la maglia. 3 anni in cui ho conosciuto persone fantastiche, una città meravigliosa, un gruppo di compagni e veri uomini ed una tifoseria degna di una Champions League. 3 anni lontano da casa inseguendo un sogno, vincere il Campionato con questi colori e con la fascia da Capitano. 3 anni in cui ho sognato come potesse essere quel 20/04/2019. Adesso, dopo 1 anno di sofferenze ed incertezze iniziali, dopo 1 anno in cui nessuno ti dava per favorito e venivi bistrattato dalle “Big”, dopo 1 anno in cui ammazzi il campionato ma poi cali e tutti sperano in una tua caduta ma tu non cedi, adesso possiamo dirlo, ora possiamo gridarlo: grazie ragazzi per questo sogno, grazie Castellammare per tutto, siamo i campioni".