Malore per Clemente Mastella. Il sindaco di Benevento, 72 anni ex ministro, è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Pio del capoluogo sannita per difficoltà respiratorie legate ad asma bronchiale. Dopo alcuni accertamenti, dovrebbe essere dimesso questa mattina. Mastella farà ritorno nella sua casa di Benevento, dove trascorrerà le feste in famiglia.