un nuovo corso per aspiranti osservatori di calcio (I livello) della durata di due giorni (orari lezioni: dalle 10 alle 18 in entrambe le giornate), con una parte teorica in aula e una pratica sui campi.Quali saranno gli argomenti trattati?l’osservatore ex Udinese, Verona, Padova, Frosinone e Sassuolo – sveleranno i trucchi del mestiere dell’osservatore di calcio (es. come si redige una scheda tecnica, quali sono i parametri per valutare le potenzialità di un giovane calciatore, con particolare attenzione ai c.d. tempi di gioco) e, anche, quali tipologie di accordi contrattuali si possono sottoscrivere con le società di calcio o con i procuratori sportivi. Questi ultimi, infatti, sono sempre più interessati ad avvalersi delle preziose segnalazioni dei cacciatori di talenti.L’aula multimediale presso la quale si terrà il corso si trova all’interno del NOVA HOTEL in via Guglielmo Tirelli, 9 (RE) (vicino all’uscita del casello autostradale di Reggio Emilia!). L’hotel è convenzionato con la nostra scuola.Nel pomeriggio di sabato 18 gennaio si andrà a visionare – come una vera e propria squadra di talent scout – la partita del settore giovanile SASSUOLO VS BOLOGNA (Campionato Primavera). Nella giornata della domenica si aprirà una tavola rotonda di confronto sui calciatori visionati diretta da Paolo Greatti. A tutti i partecipanti sarà offerto il KIT DELL’OSSERVATORE DI CALCIO (agenda del talent scout e taccuino)PAOLO GREATTI sarà il vostro DOCENTE PRINCIPALE, il quale non si limiterà a trasmettere le competenze tecniche acquisite in ben 20 anni di lavoro battendo tutti i campi di Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Slovenia e Serbia, ma documenterà anche alcune delle sue grandi scoperte: ILICIC, KURTIC, LAZOVIC (sarà mostrata anche la procura della Stella Rossa, datata 2012, a trattare il calciatore in Europa!) con tanto di relazioni tecniche a corredo della testimonianza diretta del noto scopritore di talenti nei Paesi dell’Est! Tante slide e video condiranno l’intervento dell’osservatore professionista Paolo Greatti.con il quale verrà aperto un dibattito sui temi dello scouting sui giovani calciatori.A tutti i partecipanti saranno rilasciati attestato di partecipazione + tessera magnetica del Football Talent Scout (personalizzata). Si ricorda di portare una foto tessera!Chi può partecipare al nostro corso?Non sono richiesti titoli di studio particolari per partecipare né ci sono limiti di età.