Il prossimo 18 maggio, a Milano, avrà inizio una Masterclass in Giornalismo Sportivo, evento dalla grande rilevanza, patrocinato da Calciomercato.com e Goal.com. Una grande opportunità per gli addetti vogliosi di aumentare le proprie conoscenze e stringere nuovi contatti: presenzieranno speaker del calibro di Paolo Condò, Francesco Repice, Gianluca Di Marzio, Giorgia Rossi e Manuele Baiocchini.



Ma non solo: ci saranno anche Renato Maisani, Emanuele Corazzi, Lorenzo Fontani, Matteo Moretto e Alessandro Austini. Per partecipare è necessario inviare una mail all'indirizzo info@legislabacademy.com. Al termine della Masterclass in Giornalismo Sportivo, tutti i curricula dei partecipanti saranno messi a disposizione delle aziende partner per opportunità di stage, collaborazione, consulenza.