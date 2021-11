Da 10 anni AIC - Associazione Italiana Calciatori e MasterSport Institute collaborano alla realizzazione del “Premio di Studio Morosini” una iniziativa che dà la possibilità ad un gruppo di calciatori e calciatrici selezionati dall’associazione di categoria di prendere parte alle lezioni del Master più antico d’Italia specializzandosi in management e creando le basi per il post carriera.Il Premio Morosini in questi anni ha visto la partecipazione di calciatori di Serie A, Serie B, Lega Pro e Serie A Femminile sia in carriera che a ritiro avvenuto. Alcuni dei nomi più conosciuti che hanno preso parte al progetto sono stati Bernardo Corradi, Simone Barone, Matteo Brighi, Davide Biondini, Sergio Floccari, Francesco Forte, Alberto Paleari e Martina Capelli. Il bando è aperto sul portale AIC (www.assocalciatori.it).Dal 1996 in Italia esiste il MasterSport, Master Internazionale in Strategia e Pianificazione degli Eventi e degli Impianti Sportivi. Il corso, ideato da Marco Brunelli (Segretario Generale FIGC) realizzato oggi in collaborazione tra Università di Parma e Università di San Marino. Calciomercato.com dal 2008 affianca il master portando la testimonianza in aula e dando l’opportunità ad un proprio lettore, attraverso il contest “Vai al Mastersport” attualmente in corso, di partecipare alle lezioni come nostro ospite (link concorso).Per i non calciatori ogni anno il corso da l’opportunità a 25 candidati di prendere parte al master come studenti iniziando un percorso di specializzazione con l’obiettivo di muovere i primi passi nello sport business. La formula, che ha permesso al corso di essere eletto “Miglior corso al mondo in sport management per giudizio degli studenti” e “terzo miglior progetto formativo europeo in sport business” nella recente classifica della rivista Sport Business International, è un mix di lezioni frontali con dirigenti e professionisti del settore, eventi, team work, visite e attività in affiancamento durante manifestazioni su territorio nazionale.L’inserimento nel mondo del lavoro è poi facilitato attraverso una esperienza di stage nelle migliori organizzazioni nazionali.Per la prossima edizione il bando è ancora aperto ma mancano pochi giorni alla chiusura delle iscrizioni prevista per venerdì 19 novembre.