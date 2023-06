L'ex difensore e bandiera dell'Inter, Marco Materazzi, ha parlato a Sportmediaset per presentare la finale di Champions League che vedrà i nerazzurri affrontare il Manchester City.



MERITATA - "Quasi insperata, ma meritata. Si può dire che è la partita della vita perché non sai quante volte ci arrivi e sai che devi far tutto per portarla a casa. L'Inter ha meritato la finale, l'ha strameritata in semifinale, in Champions ha fatto un cammino abbastanza netto. Piano piano è cresciuta la confidenza, la voglia di stare insieme. Ha subito pochi gol perché una squadra che non subisce gol per 7-8 partite in Champions. Loro giocano e fanno gol, noi solitamente non li prendiamo, speriamo sia una bella partita".



HAALAND E GUARDIOLA - "Haaland? Si ferma con il gruppo perché è devastante quello che ha fatto. Si gioca 11 contro 11, non va in campo la storia altrimenti vinceremmo noi, non vanno in campo i soldi sennò vincerebbero loro. Andiamo in campo, in 90' può succedere di tutto. Chi vince? Mi dispiace un po' che Pep ha abbassato i toni, mi sarebbe piaciuto se fosse stato un po' sfrontato, invece lui sa che noi siamo pronti sperando di fargli la festa. Sappiamo che loro pensa, soprattutto i tifosi, famosi e non, di vincere e lo stanno dicendo da parecchio tempo, quindi li aspettiamo".