Inter-Juventus ma non solo. Marco Materazzi ha parlato a La Gazzetta dello Sport del momento nerazzurro: "​Per trovare equilibrio mancano i risultati. Senza la sconfitta con la Lazio saremmo lì, invece ora dobbiamo recuperare punti su due squadre costruite per vincere. Zitto zitto, il Milan da due anni aggiunge pezzi. ​Un anno fa facevamo più contropiede perché c’era Lukaku, ora l’azione è più manovrata, il baricentro più alto e si rischia qualcosa. ​Simone mi piace, ora deve uscire dalla comfort zone di vent’anni di Lazio, dove vincere non era un imperativo".



JUVE - "​Sembra una squadra di Conte... La loro solidità è sempre stata soprattutto in difesa. Se siamo campioni d’Europa lo dobbiamo anche a Chiellini e Bonucci. ​Ha appena detto che l’ultimo scudetto è arrivato più per demeriti loro che per meriti dell’Inter? Leo ha detto una cavolata. Ormai è diventato juventino e come tale parla. Ma avrei potuto fare lo stesso errore. Loro hanno vinto per 9 anni e si sono meritati i complimenti. Ora vanno fatti all’Inter".



PRONOSTICO - "​Vinciamo 3-1. Marcatori? Non lo so, ma io stravedo per Dzeko e Lautaro".