L'ex difensore dell'Inter Marco Materazzi, intervistato da Italian Football TV ha parlato di José Mourinho: "Mourinho era speciale, sapeva i nomi di tutti i nostri figli e di tutta la nostra famiglia. Nessun altro l'ha mai fatto con me. Per me non era una sorpresa, ma per mia moglie sì, quando la incontrò le disse 'ciao Daniela'". Chiosa anche sull'abbraccio con cui i due si salutarono a Madrid dopo il successo in Champions League: "Cosa gli dissi? 'Vaffa***o'. Perché mi lasciava con Benitez (ride, ndr)".