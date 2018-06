Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter e della Nazionale, ha parlato al Guardian in Inghilterra di un retroscena riguardante i Mondiali del 2006 vinti dall'Italia: "Ci sono diversi motivi che ci hanno portato alla vittoria nel 2006, ma c’è un aspetto principale del nostro trionfo che è assolutamente fondamentale: in Germania abbiamo combattuto l’uno per l’altro, eravamo una squadra unita. L’unità del gruppo è il segreto. Non ci sono mai stati problemi, tutti erano pronti a vendere la propria anima per la maglia quando necessario, non importava se si fosse protagonista o meno. E con tutti, intendo davvero tutti. Questo tipo di spirito permette a una squadra di diventare più forte. Nell’estate del 2006 c’è stato il famoso scandalo di Calciopoli. L’intera opinione pubblica e tutta la stampa volevano vedere escluso Fabio Cannavaro per questo motivo. Cannavaro era il nostro capitano e il capitano è intoccabile, così lo difendemmo, lo rispettammo e ne uscimmo più forti".