Ho sempre cercato di difendere questi colori, ho sempre dato tutto me stesso per onorare questa maglia. È vero che è “pazza”.. ma solo perché ti fa impazzire d’amore.

Da oggi, sono nella Hall of Fame.

Da oggi, sono nella Hall of Fame.

Grazie @Inter

, è un motivo di orgoglio grandissimo vedere il mio nome accostato a leggende come Zanetti, Facchetti e Bergomi: loro sono la storia! Con i tifosi dell'Inter ho sempre avuto un rapporto speciale: per loro sono sempre stato un esempio e loro lo sono stati per me. Per gli interisti la cosa più importante è l'attaccamento alla maglia: io non sono nato interista, ma di sicuro morirò interista! Perché è un privilegio e un onore. La cosa che mi rende più orgoglioso della mia carriera è quella di essere diventato campione del mondo da interista. E poi quella di avere il primato unico di essere stato l'unico nella storia nerazzurra, fino a oggi, a essere diventato campione del mondo sia con la nazionale che con l'Inter".Edizione 2018: Walter Zenga; Javier Zanetti; Lothar Matthäus; Ronaldo.Edizione 2019: Francesco Toldo; Giacinto Facchetti; Dejan Stankovic; Giuseppe Meazza.Edizione 2020: Julio Cesar; Giuseppe Bergomi; Esteban Cambiasso; Diego Milito.Edizione 2021: Gianluca Pagliuca, Marco Materazzi.