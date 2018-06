Ospite negli studi di Balalaika, l'ex difensore dell'Inter, Marco Materazzi, parla del Brasile e del suo ex compagno in nerazzurro, Philippe Coutinho.



“Come ho visto la difesa del Brasile? Benino, gli altri non hanno mai fatto tiri. Il Brasile può vincere, è la mia favorita, ma il Mondiale non è mai facile per nessuno, l’abbiamo dimostrato. I falli su Neymar? Se sei il giocatore più forte al mondo ci sta che si utilizzino altri modi per fermarti. Coutinho? Al primo allenamento mi ha fatto tunnel alla prima palla toccata. Non gli ho fatto niente perché era piccolo e non potevo dargli il benservito. Perché l’Inter se l’è fatto scappare? Non fatemi queste domande, meglio se parliamo del Mondiale”