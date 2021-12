Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, parla al Mattino dell'Inter e di Simone Inzaghi: "È stato bravissimo, perché ha preso dal lavoro di Conte, ma fino a un certo punto. È uscito dalla comfort zone della Lazio e sta facendo vedere di essere in grado di fare il salto. Sta dimostrando maturità. Era una sfida per tutti e a oggi la sta vincendo".