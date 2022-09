Nel corso di un'intervista al Times, Nemanja Matic ha replicato alla provocazione di Roy Keane, che qualche giorno fa aveva lo aveva provocato così: "Dice che lo United sarà sempre nel suo cuore, come anche Chelsea e Benfica. Ma non può avere tutti i club nel cuore". Pronta la risposta del centrocampista della Roma: "Lo rispetto per quello che ha fatto, ma deve capire che il calcio è cambiato. Per come giocava lui oggi sarebbe espulso il 70% delle volte; non si può tirare un pugno a un avversario se ci sono tutte le telecamere puntate. Quello che dice non mi interessa, so cosa ho fatto nella mia carriera e sono felice così".