Matilda, attrice e cantante italiana, vincitrice di uncome miglior attrice non protagonista nee, ha conquistato anche l’estero, con la sua performance in, miniserie girata di Sausanne Bier, dove ha recitato con Nicolee HughE proprio in, compare completamente nuda sullo schermo. In un’intervista a F, Matilda De Angelis ha poi spiegato: “Era funzionale alla scena, per rendere quella donna minacciosa – ha speigato.. Non era previsto un nudo integrale, Però, sul set, con la regista Susanne Bier, abbiamo fatto un discorso molto franco tra ragazze: se nello spogliatoio di una palestra una donna viene a parlarti in mutande e reggiseno, non ti fa nessun effetto. Ma se quella donna è completamente nuda e ti si para a un centimetro dalla faccia, allora sì che la percepisci come minacciosa”.