Ha dato l'addio al calcio, Alessandro Matri: una sola annata sfortunata alla Lazio, nel 2015/16, condita comunque da 7 reti. "Ero uno dei pochi che credeva potessi fare grandi cose”, ha detto di lui Brocchi in un messaggio vocale durante la diretta a Lazio Style Radio, la radio ufficiale del club. Tra Matri e Brocchi c'è sempre stato un grandissimo rapporto: “È mio fratello (ride, ndr). La nostra è una storia strana. Si è innamorato di me senza un perché al Milan, quando neanche giocavo in Primavera. Mi aveva preso in simpatia e da lì è iniziata una grande amicizia.Di Cri posso solo parlare bene, ha sempre avuto belle parole per me e a volte l'ho deluso, come alla Lazio (ride, ndr)".Alla Lazio non è andata bene la stagione, nonostante un inizio promettente: "Dopo il gol in finale il destino ha voluto che andassi alla Lazio, e avevo paura che la tifoseria non mi accettasse per questo. Invece non è stato così.che ora sta lavorando alla grande. La mia migliore partita alla Lazio? Beh, la prima contro l'Udinese (doppietta, ndr) è indimenticabile! Mi ha aiutato a inserirmi, ma purtroppo non sono riuscito a dare continuità a quella partita. Però esordire e fare due gol da subentrato fu bellissimo, anche perché fu anche una delle ultime partite con la Curva Nord (in quella stagione ci furono le proteste per le barriere in Curva e le contestazioni contro il presidente Lotito, ndr). Io ho avuto la fortuna/sfortuna di girare tanto, e accumulare tante esperienza. Della Lazio posso solo parlare bene.Poi la mia compagna è di Roma, mio figlio ha tanti amici qui.con tanti campi, zona relax, ognuno con la sua stanza e sale comuni per stare insieme alla squadra. Giocavo sempre a biliardo con Lulic, Parolo, il mister. Si era creato un ambiente familiare nonostante le cose non andassero bene".