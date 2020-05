Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport la Lazio ha già un piano ben definito per sopperire all'eventuale partenza di Sergej Milinkovic Savic che piace a Inter, Juventus e tanti club esteri. Sono 3 i colpi pronti nel caso in cui dovesse dire addio il serbo, uno per reparto, con Coates dello Sporting Lisbona per la difesa, Dendoncker del Wolverhampton per il centrocampo e Suarez del Saragozza per l'attacco