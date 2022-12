Il fisico dinon sta dando le risposte sperate allo staff tecnico del: molto probabilmente, contro la, prima avversaria del nuovo anno alla ripresa del campionato,, il secondo portiere rossonero. Una soluzione adottata anche lo scorso anno quando se n’è presentata la necessità, tuttavia, a sua volta secondo di Musso a Bergamo. Questo intreccio ci dà lo spunto per ripercorrere, ricca di personaggi più o meno memorabili che hanno avuto l’occasione di salire in cattedra a causa dell’indisponibilità o del rendimento al di sotto delle aspettative da parte del titolare designato.Cinque scudetti (tre consecutivi dal 1992 al 1994, e poi altri due nel 1996 e 1999), una Champions League (1994), una Supercoppa UEFA (1994) e tre Supercoppe di Lega consecutive (dal 1992 al 1994).e detentore del record ventennale di imbattibilità in campionato, battuto solo da Gigi Buffon, ha mantenuto la porta del Milan in ben tre occasioni dopo essere stato inizialmente relegato ad alternativa.Prima ne fece le spese il giovane Angelo, sopravanzato dopo poche partite; poi, l’anno dopo, fu il turno di Massimo, titolare per tutto il girone d’andata ma riserva per la seconda parte di campionato. Infine Jens, che durò anche meno di Pagotto, ma che in quel 98-99 fu testimone di un ulteriore avvicendamento.Accade che ilMa niente Lehmann: toccò a un ancora sconosciuto Christian, che nelle gare successive convinse a tal punto da conquistarsi la conferma definitiva e mantenerequando un infortunio all’anca durante il preliminare di Champions contro lo Slovan Liberec lo costrinse a lasciare il campo a. Abbiati, da secondo che era diventato,. Il resto, per il portierone brasiliano, è storia, ma anche lui ha dovuto arrendersi a qualche noia fisica, e in quel caso il Milan non è stato altrettanto fortunato.Zeljkoarriva nel 2005-2006 come secondo di. All’inizio di gennaio,. Kalac ha poi goduto di fiducia anche nella stagione 2007-2008, per via di un altro infortunio del più quotato collega, guadagnandosi il rinnovo fino al 2010, senza tuttavia arrivare a scadenza a causa dello scarso impiego. La rescissione consensuale è arrivata nel 2009.L'anno scorso ilcon Maignan indisponibile, si è rivelato fondamentale nell'economia del campionato, anche al netto della, più corposa ai punti rispetto al 4-3 finale. Anche nella stagione corrente il secondo rumeno è stato chiamato in causa, senza esaltarsi particolarmente (anzi, facendo storcere il naso in un paio di occasioni, tiposul gol della bandiera brianzolo), fino all'"Migliora la reattività", assicura Ciprian, ma a Maldini e Massara questo rischia di non bastare.